16:51 24 апреля 2017 3

Пока врачи подстраиваются под пациентов, но вечно это продолжаться не может Фото: министерство здравоохранения Свердловской области

Для перевозки пациентов в Свердловской области, нуждающихся в диализе, выделены 2,8 млн рублей из регионального бюджета. Однако местные чиновники не знают, как воспользоваться этими деньгами, и не могут решить проблему транспортировки больных.

Современный диализный центр был открыт в Красноуфимске в январе 2014 года. В нем оказывают помощь больным из близлежащих районов и Пермского края. Пациентам надо приезжать на процедуру три раза в неделю строго по часам и каждый год проходить курс 720 часов. Часть пациентов возят в диализный центр на транспорте, предоставленном муниципалитетами.

Чиновники Красноуфимского района не сумели решить проблему. В итоге больные зависят от общественного транспорта, который ходит нерегулярно. А после того, как автотранспортное предприятие, работавшее в Красноуфимском районе, обанкротилось, ситуация стала просто критической. Кроме того, больным тяжело ездить в автобусах за 60 километров, бывали случаи, когда они теряли сознание прямо в общественном транспорте.

Ранее решить проблему удалось 69-летнему пенсионеру из села Старые Арти в Артинском районе Ивану Зубареву.

«Я позвонил губернатору Куйвашеву во время прямой линии в феврале 2016 года. Объяснил ему ситуацию, что график движения автобуса не совпадает с расписанием работы больницы. Губернатор сказал, что машина будет. И действительно, через пять дней за мной пришла машина заместителя главы района Сергея Токарева. Эта машина возила меня четыре месяца. А тем временем подал в суд на областное министерство здравоохранения и выиграл — теперь мне машину выделили медики», — рассказал «URA.RU» Иван Зубарев.

«У министерства здравоохранения нет функции транспортного обеспечения. Доступность транспорта по законодательству обеспечивают муниципальные власти. Проблема возникает на межмуниципальном уровне, когда муниципалитет считает нецелевым расходованием средств доставку своих пациентов. У нас основания для финансирования подобных мероприятий возникает только по решению суда. При этом все должны прекрасно понимать: если мы начинаем финансировать транспортные расходы, значит из бюджета здравоохранения мы с чего-то снимаем деньги, — прокомментировал „URA.RU“ пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. — Стоит отметить, что эта ситуация одинакова для всей страны. В большинстве муниципалитетов Свердловской области этот вопрос решается полюбовно. А в Красноуфимске считают, что это нецелевое расходование, хотя им минфин выделил деньги именно на перевозку пациентов».

Таким образом, на сегодняшний день в подвешенном состоянии находятся девять жителей Красноуфимского района. Пенсионер из поселка Сарана рассказал о том, как ему приходится добираться до диализного центра.

«Я уже два года на диализе, и все это время добираюсь следующим образом: 3 километра пешком до автобусной остановки, на нем еду до рынка, там жду маршрутку, чтобы ехать до ЦРБ, а оттуда пешком добираюсь до диализного центра. В общей сложности дорога в одну сторону занимает порядка двух часов», — рассказал «URA.RU» 78-летний Анатолий Коробейников.

Заведующий диализным центром Алексей Астраханцев рассказал, что они подстраиваются под своих пациентов. «Эти девять человек живут в радиусе шестидесяти километров от Красноуфимска. Добираться им тяжело, поэтому мы подстраиваем график своей работы под них. Мы можем себе это позволить, пока у нас еще не очень много пациентов. Если их число увеличится, менять график работы не сможем и это станет фатальным для людей, — объяснил «URA.RU» Алексей Астраханцев.

На обеспечение больных, нуждающихся в диализе, в этом году Красноуфимску выделены 2,8 млн рублей. Деньги есть, но чиновники утверждают, что не имеют права их тратить.

«В пятницу у нас прошло выездное заседание бюджетной комиссии Законодательного собрания области во главе с Владимиром Терешковым. В том числе обсуждалась и эта проблема. Владимир Терешков сказал, что подумает, можно ли внести в законодательство какие-то поправки, или передадут в муниципалитет полномочия и решат, что медики будут сами подвозить людей. Выделенные нам средства мы не можем использовать, так как это будет нецелевое использование денег», — прокомментировал «URA.RU» заместитель главы администрации Красноуфимского округа по социальным вопросам Роман Родионов.