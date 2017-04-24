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24 апреля 2017
Главные новости 
16:04  24 апреля 2017 0

Поделом. Судью, удалившего трех игроков «Урала», отстранили от работы

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Арбитр, засудивший "Урал", не будет работать на центральном матче следующего тура РФПЛФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский футбольный судья Алексей Еськов не будет работать на ближайшем матче чемпионата России.

Арбитр должен был судить игру между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив», которая состоится в среду, 26 апреля. Однако, как сообщает ТАСС, вместо Еськова судьей на встрече выступит Сергей Карасев.

В субботу, 22 апреля, Алексей Еськов удалил сразу трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом». Для клуба из Петербурга это был дебютный матч на новом стадионе «Крестовский». На встрече присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. До удалений уральский клуб успешно противостоял петербургской команде. В итоге уральцы, оставшись ввосьмером, проиграли со счетом 0:2. Поводы для удалений футболистов вызвали недоумение у большинства болельщиков. Скандальной игрой заинтересовались даже в Госдуме.

Данил Бардин
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