16:04 24 апреля 2017 0

Арбитр, засудивший "Урал", не будет работать на центральном матче следующего тура РФПЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский футбольный судья Алексей Еськов не будет работать на ближайшем матче чемпионата России.

Арбитр должен был судить игру между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив», которая состоится в среду, 26 апреля. Однако, как сообщает ТАСС, вместо Еськова судьей на встрече выступит Сергей Карасев.

В субботу, 22 апреля, Алексей Еськов удалил сразу трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом». Для клуба из Петербурга это был дебютный матч на новом стадионе «Крестовский». На встрече присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. До удалений уральский клуб успешно противостоял петербургской команде. В итоге уральцы, оставшись ввосьмером, проиграли со счетом 0:2. Поводы для удалений футболистов вызвали недоумение у большинства болельщиков. Скандальной игрой заинтересовались даже в Госдуме.