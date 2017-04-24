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24 апреля 2017
16:11  24 апреля 2017 0

В правительстве признались, что у российских властей нет единого видения будущего

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, шувалов игорь
Шувалов признался, что сейчас у властей его нетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минэкономразвития России займется формированием единого образа будущего. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, отметив, что сейчас у представителей власти такой образ отсутствует.

Все точечные процессы по росту экономики важны, но они «практически бестолковые, если не видеть картину мира завтра», цитирует Шувалова РБК. На заседании коллегии Минэкономразвития он пояснил, что ведомству предстоит помочь «соединить мыслительные процессы» и «пережить общую дискуссию».

Министерству не просто следует заниматься «набором мероприятий» — оно должно стать «неформальным штабом» изменений, подчеркнул первый вице-премьер.

Как писало «URA.RU» ранее, 7 апреля министр экономического развития Максим Орешкин представил свой первый макроэкономический прогноз в двух версиях. В обеих заложено существенное ослабление рубля. К примеру, в базовом сценарии средний курс в 2017 году составит 64,2 рубля за доллар, в 2018 году — 69,8 рубля, в последующие два года — 71,2 и 72,7 рубля соответственно.

Виктор Кудряшов
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