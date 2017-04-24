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Главные новости Свердловской области
16:16  24 апреля 2017 0

Свердловские единороссы ворчат на цензуру журналиста Енина, который отвечает за пиар партии

Церемония вручения ТЭФИ. Екатеринбург, енин евгений
Енин еще даже не начал толком работать на партию, а на него уже обижаютсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Редакторы СМИ против "пропагандиста" Енина
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Свердловские единороссы жалуются на политику заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» по пропаганде Евгения Енина. Новоиспеченный идеолог стал «раздражителем», как утверждают партийцы, из-за принципиальной позиции в части публикуемых партийных новостей.

«Пишем ему релизы для публикации на сайте или для рассылки по СМИ, а он их заворачивает без долгих объяснений — просто потому, что может. Для нас важны в том числе и мелкие новости, но мы их вынуждены согласовывать с региональным отделением. Он все еще не понял, что мы тут не про журналистику, а про партию и идеологию — все никак не отучат играть в либерала», — возмущаются опытные представители одного из местных отделений.

Сам Евгений Енин подтвердил, что официально принят на работу в «Единую Россию», а жалобы партийцев прокомментировал предельно лаконично: «Истории о жестоко зарубленных релизах мне неизвестны. А то, что какие-то внутренние согласования, ну так это внутренняя наша кухня».

«Я присутствия Енина не ощутил. Ничего он там пока вроде бы не делает. Вся идеология и пропаганда на [первом заместителе руководителя свердловского исполкома „Единой России“ Андрее] Мозолине. А если Енин начнет даже какие-то права качать, это однозначно будет конфликт, никто не потерпит — это ведь сразу считываться будет как работа против конкретного человека, кто за местным отделением стоит», — развенчивает рассказы коллег другой знакомый представитель местного отделения.

В руководстве свердловского отделения «Единой России» также недовольства новым работником пока нет. «Жалоб не было. У Евгения высокий уровень подготовки и огромный журналистский опыт, а потому ответственные за информационное обеспечение во всех отделениях к нему прислушиваются, воспринимают его как гуру. А раз люди обращаются к нему за квалифицированным советом, рекомендациями, то какие уж тут жалобы», — разъяснил «URA.RU» руководитель исполкома свердловской «Единой России» Александр Косинцев.

Косинцев между тем заверил, что Енин назначен на свою должность «официально приказом с заключением трудового договора». Однако на официальном сайте свердловских единороссов главный пропагандист партотделения в своем новом статусе пока не упоминается.

Антон Ольшанников
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