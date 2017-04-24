16:24 24 апреля 2017 0

На полигоне загорелась сухая трава (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Тюменью вновь загорелась самая скандальная свалка. Огонь охватил около полутора гектаров закрытого мусорного полигона близ деревни Посохово в Тюменском районе, который несколько лет назад стал одной из крупнейших проблем властей в преддверии дня выборов. В ГУ МЧС корреспонденту «URA.RU» сообщили, что пока огнеборцев туда никто не вызывал. Тюменцы в соцсетях пишут, что проблема с горящим мусором им уже надоела.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, близкий к администрации Тюменского района, на свалке действительно произошло возгорание сухой травы на площади в 1,5 тысячи га. Сейчас полигон не используется для складирования мусора, территорию готовят к рекультивации.

«Свалка успела зарасти, и там загорелась сухая трава, — рассказал собеседник агентства. — Пожар потушили местные власти своими силами, пожарных вызывать не стали. Сейчас там ничего не горит».

Так горела свалка близ Посохово в сентябре 2014 года Фото: прислано читателем URA.RU

По информации источника агентства, планируется, что рекультивация свалки начнется в конце 2018 года.

«К этому моменту сделаны все изыскательские работы, до конца мая начнутся проектные работы. Учитывая, что на изыскания ушло больше года, думаю, на проектные потребуется года полтора — там же необходима еще государственная экологическая экспертиза, документы уйдут в Москву, — пояснил он. — Работы, видимо, начнутся в четвертом квартале 2018 года и продолжатся в 2019 году. Предполагается, что будет два этапа: технический и биологический. На втором этапе на территории полигона будет высажен лес».

Пожар, который вспыхнул на свалке в апреле, окрестным лесам и населенным пунктам, по словам собеседника, не угрожал. «Лес опашен весь. Ситуация под контролем», — заверил он.

Скандальную известность крупный полигон отходов получил осенью 2014 года, когда на свалке на глубине в несколько метров начал тлеть пластик. Специалисты приравнивали этот пожар к торфяным, дымным «хвостом» тогда накрывало несколько населенных пунктов Тюменского района, он дотягивался и до центра Тюмени.

По информации агентства, последние годы на полигон мусор вывозило тюменское ООО «Ваш выбор», связанное с семьей депутата городской Думы Ришада Зиганшина. Источники агентства указывали, что эксплуатирующая организация должна была сама рекультивировать территорию после закрытия свалки и высадить там лес.