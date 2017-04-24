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Главные новости Пермского края
16:19  24 апреля 2017 0

В Пермском крае объединят больницы в районах, где нет узких специалистов и рушатся здания медучреждений

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, максим решетников
Максим Решетников посетил больницы в самых проблемных регионах Пермского краяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Центральные районные больницы в Гремячинске и Кизеле объединят с пермской больницей №4. Это призвано решить проблему отсутствия узких специалистов.

В понедельник, 24 апреля, врио губернатора Пермского края Максим Решетников отправился в самые проблемные города региона — Гремячинск, Губаху и Кизел. Основной вопрос рабочего визита — повышение качества и доступности оказания медицинской помощи на этих территориях. Глава региона посетил Гремячинскую и Кизеловскую ЦРБ. В ходе визита прозвучала идея объединить эти больницы с пермской больницей №4.

Главврач Гремячинской ЦРБ Вадим Загребин пожаловался, что у больницы 100-процентный износ транспорта, нехватка медицинских кадров, а здание требует ремонта. «В случае объединения ЦРБ я надеюсь, что нам дадут узких специалистов», — сказал глава учреждения.

Напомним, Максим Решетников, заступая на пост главы региона, объявил, что приоритетным направлением его работы будет решение проблем здравоохранения.

Стефан Савелли
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