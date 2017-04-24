16:32 24 апреля 2017 0

"Яндекс" не будет зарабатывать на врачах, спасателях и простых гражданах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В компании «Яндекс» прокомментировали информацию о введении платных карт и навигатора для таксистов, курьеров и другого бизнеса. Так, изменения не затронут машины скорой помощи, экстренных служб и простых пользователей, в число которых входят и таксисты-частники.

«„Яндекс.Навигатор“ и „Яндекс.Карты“ — бесплатные приложения. Все их навигационные и другие функции также будут оставаться бесплатными для пользователей и всех случаев некоммерческого использования. Речь идет об использовании навигатора сторонними приложениями, которые на программном уровне связаны с навигатором — именно для них мы готовим новый отдельный продукт, доступ к которому будет по лицензии», — рассказал «URA.RU» региональный представитель «Яндекса» Александра Репьева.

По словам представителя «Яндекса», эксперимент с лицензиями коснется только приложений сторонних разработчиков. На точность пробок введение лицензий не повлияет, большинство данных о загруженности движения аналитики получают от обычных пользователей.