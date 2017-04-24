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19 апреля 2017
16:29  24 апреля 2017 0

В Ноябрьске — кадровые перестановки. Вице-спикер нашел новое место работы

Заседание городской думы Ноябрьск, брезицкий олег
Олег Брезицкий назначен директором ОАО "Фармация" с 25 апреляФото: Максим Егоров © URA.RU

В Ноябрьске меняется руководитель ОАО «Фармация». Ирина Хисматулина в понедельник, 24 апреля, работает последний день. Со вторника, 25 апреля, к обязанностям руководителя приступает Олег Брезицкий — бывший главврач станции городской скорой помощи. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Получить комментарии самого г-на Брезицкого пока не удалось. О том, что именно он является основным кандидатом на пост главы ОАО «Фармация», агентство сообщало еще в начале марта 2017 года. Олег Брезицкий занимал пост главврача станции скорой помощи до конца 2016 года. 27 октября 2016 он был выбран вице-спикером гордумы Ноябрьска. В начале 2017 стало известно, что департамент здравоохранения контракт с ним не продлил.

Учредителем ОАО «Фармация» является мэрия Ноябрьска. Согласно документам компании, в 2016 году в составе ОАО функционировало семь аптек, включая ветеринарную аптеку и салоны «Оптика». На конец 2016 года в фирме работали 82 человека. Финансовые итоги работы предприятия неудовлетворительны. Объем продаж по сравнению с 2015 годом снизился на 27 млн рублей, убыток от реализации составил около 10 млн рублей.

В документах компании говорится, что «Фармация» нуждается в финансовом оздоровлении. Для этого заключены договоры с нефтяниками и городской больницей, будет проведена оптимизация штата, планируется взять кредит.

Юлия Фролова
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