{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
23 апреля 2017
22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
16:39  24 апреля 2017 0

«Жена закричала, что больше терпеть не может». В Тюмени из-за пробки ребенок родился прямо в машине

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Сын тюменцев родился в машине на улице МельникайтеФото: Pixabay

В Тюмени из-за автомобильного затора отцу семейства пришлось принимать роды у жены прямо в машине. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» сам Ленар А., машина скорой помощи приехала, когда малыш уже появился на свет.

Инцидент произошел в областном центре 20 апреля. По словам Ленара А., жена разбудила его в семь утра и попросила отвезти в перинатальный центр на улице Энергетиков.

«Мы собрались и поехали, — рассказал Ленар. — На улице Мельникайте на светофоре студгородка супруга закричала сильно и сказала, что больше терпеть не может. Я вызвал „скорую“ к Сбербанку на Мельникайте, 54. Припарковался на стоянке, и мы ждали „скорую“. Затем супруга сказала, что ребенок уже начал появляться, ну, я и сказал: давай тужься. Дело происходило минут пять, не больше».

«Скорая» подъехала минуты через три после того, как малыш появился на свет. «Они перерезали пуповину и отвезли во 2-й роддом», — рассказал отец семейства.

Пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина подтвердила: вызов поступил в 7:57, а в 8:06 медики были уже на месте. Маму с малышом отвезли в роддом №2, откуда уже 22 апреля их выписали домой.

Мальчика, который стал четвертым ребенком в семье, родители назвали Сулейманом.

На пробки тюменцы начали активно жаловаться после введения в городе нового светофорного ГОСТа. Горожане отмечают, что на некоторых перекрестках «красный» горит по 120-190 секунд и такое долгое ожидание не идет на пользу ни пешеходам, ни водителям, ни экологии, поскольку стоящие на светофоре автомобили выхлопами загрязняют окружающую среду.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров