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24 апреля 2017
16:36  24 апреля 2017 0

С россиян предложили брать налог за бездетность. Поможет «умножению нации»

Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, налоговая
В столице достаточно «очень имущих людей», считают в МосгордумеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность для обеспеченных граждан.

По его словам, в столице достаточно «очень имущих людей», а налог будет способствовать «сбережению» и «умножению нации», пишет Life.

Инициативу уже раскритиковал председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Россия не такая бедная страна, чтобы за счет обязательного налогообложения других помогать малоимущим многодетным семьям, считает он. В то же время Антонцев уверен, что пропаганда многодетности необходима.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев высказался о возрождении налогов для холостяков и бездетных. Помимо этого, он предложил создать фонд поддержки матерей, не получающих алименты.

Виктор Кудряшов
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