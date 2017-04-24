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24 апреля 2017
23 апреля 2017
22 апреля 2017
21 апреля 2017
16:57  24 апреля 2017 1

В Челябинске готовятся встречать делегацию Башкортостана. Дубровский повезет гостей туда, где побывал Медведев

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, конар
Одним из пунктов программы станет предприятие "Конар"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация Башкортостана посетит Челябинск в среду, 25 апреля, сообщили «URA.RU» в правительстве Южного Урала. Главу республики Рустэма Хамитова будут сопровождать члены правительства, главы муниципалитетов, а также общественники и бизнесмены.

В рамках визита губернатор Борис Дубровский проведет переговоры со своим башкирским коллегой, также главы собираются посетить предприятие «Конар», которое в свое время показывали премьер-министру Дмитрию Медведеву, и конно-спортивный центр «Рифей».

Стороны подпишут соглашения об укреплении двусторонних связей в 2017—2019 году и расширении рынков сбыта. Кроме того, гости Челябинска намерены встретиться с местной башкирской общественностью.

Алексей Шумов
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