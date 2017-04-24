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Главные новости Свердловской области
17:13  24 апреля 2017 5

91-летний ветеран войны покончил с собой в Екатеринбурге после обмана мошенниц

Ветеран Сарваретдин Фахертдинов с женой СофиейФото: Life.ru

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту самоубийства ветерана Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина пошел на крайний шаг после того, как мошенницы украли у него все деньги.

91-летний ветеран Сарваретдин Фахертдинов покончил с собой в минувшую пятницу, 21 апреля, в Екатеринбурге. По словам его супруги, мужчина не мог смириться с тем, что женщины, представившиеся социальными работниками, украли все их семейные сбережения.

Три недели назад в квартиру к ветерану пришли две женщины. Они представились сотрудницами социальной службы и попросили мужчину показать сбережения, чтобы переписать номера купюр. Доверчивый пожилой человек принес 60 тысяч рублей, но в какой-то момент отвлекся, и женщины ушли, украв все деньги. Своей жене ветеран сказал тогда: «Зачем нам жить в этом мире, в мире обмана?»

В пятницу, когда жена ушла в магазин, ветеран войны покончил с собой.

«Возбуждено уголовное дело по статье „доведение до самоубийства“. В рамках уголовного дела следователем СКР самым тщательным образом выясняются все без исключения обстоятельства смерти пенсионера. В том числе допрашиваются родственники и знакомые, соседи ветерана. Также принимаются возможные меры по установлению двух лиц, которые, по имеющимся сведениям, могли совершить мошеннические действия в отношении ветерана», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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