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24 апреля 2017
17:03  24 апреля 2017 6

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова не получит миллиардного наследства

Форум
Экс-депутат успел подарить Максаковой только апартаменты в «Москве-Сити» за 100 миллионов рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал с депутатом Вороненковым
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Оперная певица Мария Максакова осталась без наследства после смерти супруга Дениса Вороненкова, убитого 23 марта в Киеве. Имущество и активы экс-депутата Госдумы РФ отошли его бывшей семье.

Незадолго до смерти сбежавший на Украину парламентарий переписал почти все свои дома, офисные центры, квартиры и земли на первую жену и детей от предыдущего брака, боясь конфискации недвижимого имущества, пишет Life. В результате вместо наследства примерно на миллиард рублей у Максаковой остались только дома и квартиры, приобретенные до замужества с Вороненковым. Также бывший депутат успел подарить ей апартаменты в башне «Москва-Сити» за 100 миллионов рублей.

Остальная недвижимость, включая главный семейный особняк на Рублевке, стоимостью 600 миллионов рублей, досталась бывшей семье Дениса Вороненкова — экс-жене Юлии Вороненковой и их совместным детям, 16-летней Ксении и 19-летнему Николаю.

10 апреля Мария Максакова отметила день рождения убитого мужа на кладбище. На Пасху она спела во Владимирском соборе в Киеве, уточняет «Русская планета».

Денис Вороненков сбежал вместе с супругой на Украину от уголовного преследования. В России его подозревали в крупном мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.

Виктор Кудряшов
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