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19 апреля 2017
17:47  24 апреля 2017 1

Власти ХМАО: «Больницу в Нижневартовске строят, просто этого никто не видит»

Больница. Нижневартовск, больница, сотрудничество, нижневартовск
Долгострой в столице Самотлора растет незаметноФото: Эльдар Булатов © URA.RU

Работы на строительной площадке клинической больницы на 1100 коек в Нижневартовске (знаменитый долгострой ХМАО-Югры) проводятся, просто их не заметно со стороны. Об этом в понедельник, 24 апреля, «URA.RU» заявил руководитель проекта Александр Макариков.

По версии Макарикова, сейчас идет монтаж внутренних конструкций объекта. «Строительство объекта идет полным ходом и строго по графику. Волнения, вызванные отсутствием видимости работы на объекте, связаны с местом проведения работ. Основные работы на сегодняшний день проходят между блоками В и Г, а именно: копается котлован, забиваются сваи, идет установка ростверков, монтаж внутреннего оборудования котельной», — комментирует ответственное лицо. В доказательство своих слов собеседник предлагает взглянуть на камеры наружного наблюдения, которые установлены на строительной площадке.

Александр Макариков уверяет, что объект будет сдан в октябре—ноябре 2019 года, а такую долгую продолжительность строительства (почти 7 лет), объясняет изменениями законодательства от 2012 года. В частности, изменилось требование к технике пожарной безопасности многоэтажных строений. Это, согласно официальной версии властей и фирмы-подрядчика, привело к необходимости разработки новой проектно-сметной документации.

На минувшей неделе во время выездного заседания фракции «Единая Россия» в Думе ХМАО депутаты выразили опасения, что долгострой может сказаться на результатах выборов президента в 2018 году.

Как уже сообщало «URA.RU», строительство больницы началось в 2011 году, когда власти Югры совместно с правительством Тюменской области решили построить в Нижневартовске мультифункциональную больницу нового поколения. Из бюджетов трех регионов в рамках программы «Сотрудничество» на начальный этап строительства из бюджета уже было выделено около 4 млрд рублей. Первым подрядчиком выступила московская фирма «Строй-Престиж». Компания, получив авансирование в размере 200 млн рублей, видимых результатов строительства не продемонстрировала, а впоследствии ушла с объекта.

Компания «Версо-монолит» зашла на строительство больницы летом 2013 года, вскоре расторгнув договор «по обоюдному согласию». 7 февраля 2017 года был заключен новый договор с той же самой компанией. Подрядчик вновь вернулся на объект. На протяжении всего времени строительства площадку неоднократно посещали губернатор ХМАО Наталья Комарова, а также глава Тюменской области Владимир Якушев. Среди жителей Нижневартовска больница давно стал поводом не только для негодования, но и для насмешек и ироничных высказываний в соцсетях.

Игорь Волосин
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