Полиция нашла того, кто прикуривал от Вечного огня на Ямале

17:22 24 апреля 2017 2

Полиция нашла того, кто прикуривал от Вечного огня в Салехарде фото: группа "В Салехарде" в соцсети

Следственный комитет Ямала подключился к проверке полиции по факту осквернения Вечного огня в Салехарде. В Сети появились фотографии, на которых молодой человек прикуривает от пламени, сидя на корточках. Полиция в понедельник утром, 24 апреля, сообщила, что проводит проверку по данному факту.

Следственное управление СК Ямала, учитывая, что ЧП вызвало широкий общественный резонанс, решило провести свое расследование.

В управлении МВД Ямала сообщили, что лица, причастные к данному инциденту, установлены. Снимки были сделаны 23 апреля, около пяти часов вечера. Сейчас ведется выяснение других обстоятельств. Все фигуранты истории — совершеннолетние.

В Сети под видео ранее оставили комментарии о том, что изображения относятся к сыну местного бизнесмена Низами Алиеву. Как сообщил собеседник «URA.RU» в полиции, на фото не он. Собеседник также добавил, что молодой человек, забравшийся на монумент, пояснил, что, когда ему захотелось покурить, у него не оказалось зажигалки.

Дополнено в 18:09.

В полиции официально прокомментировали поведение молодых людей — автора ролика и того, кто изображен на видео.

Оба они местные жители. «В своих объяснениях правонарушители пояснили, что 23 апреля 2017 года, около 17 часов катаясь на личном автомобиле по городу они решили прогуляться возле памятника «Пантеона 65-летия Победы». При прогулке по парку один из правонарушителей захотел покурить, но в связи с отсутствием зажигалки решил прикурить сигарету от пламени Вечного огня. Второй участник правонарушения снял все происходящее на телефон с целью выгрузки фото в социальные сети «ради шутки», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Ямала.