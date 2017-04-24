{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:42  24 апреля 2017 0

В Зауралье осужден беглец из колонии, которому пришлось ампутировать пальцы

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., курилка, тюрьма, заключенный, итк, исправительно-трудовая колония
Заключенный сбежал из колонии-поселения в январе и обморозил конечностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кетовский районный суд вынес приговор 33- летнему жителю Далматовского района, который в январе этого года совершил побег из колонии-поселения. Беглец получил один год шесть месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Ранее мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима за совершение убийства, разбоя и кражи: он был осужден в 2002 году на 18 лет лишения свободы. Однако в январе 2016 года по его ходатайству суд изменил вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Спустя год заключенный вылез в окно одного из административных зданий и сбежал. Беглец был задержан на следующий день в районе железной дороги: он направлялся в Заозерный район Кургана. Из-за сильных холодов мужчина отморозил себе пальцы на руках и ногах, которые пришлось ампутировать.

С учетом нового приговора беглец отправится на 3 года 6 месяцев в колонию строгого режима.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров