{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
18:21  24 апреля 2017 0

Песков оценил информацию о геях в Чечне: «У Кремля нет оснований не верить Кадырову»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров сетовал, что журналисты пишут про Чечню «провокационные статьи»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле уверены, что глава Чечни Рамзан Кадыров предоставил президенту России достоверную информацию о ситуации с геями в республике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства», — цитирует Пескова «Газета.Ru». В Кремле не имеют оснований не доверять главе республики до тех пор, пока не будет каких-то доказательств обратного, «не абстрактных, обезличенных, а персонифицированных», уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

На прошлой также появившуюся в СМИ информацию о преследовании геев в Чечне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также назвала вероятным «ложным доносом», напоминает «Русская планета».

Как писало «URA.RU», ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту России об одном из задержанных по подозрению в гомосексуальности, заявив, что его имя раскрыли журналисты «Новой газеты». В свою очередь СМИ в новой публикации отметило, что слова Кадырова не соответствуют действительности. На встрече с главой государства Кадыров посетовал, что журналисты пишут про Чечню «провокационные статьи» про задержания геев.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров