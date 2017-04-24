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Главные новости Свердловской области
18:14  24 апреля 2017 0

Следователи ищут других жертв маньяка, который жестоко расправился с женщиной в Верхней Пышме

Алексей Фалькин признался в восьми эпизодах насилия над женщинамФото: СКР по Свердловской области

Бывший спасатель МЧС, арестованный за изнасилование и убийство женщины в Верхний Пышме, начал давать показания. 34-летний Алексей Фалькин начал активно сотрудничать со следствием и рассказал еще о восьми случаях изнасилования.

«В ходе расследования уголовного дела получена оперативная информация о том, что обвиняемый мог совершить и ряд иных деяний, в том числе преступления сексуального характера. В связи с этим следственные органы СКР обращаются к гражданам, кто мог пострадать от действий указанного обвиняемого, с просьбой сообщить соответствующую информацию по следующим телефонам: 8(34368)5-30-40, 8(34368)5-30-04, 8(34368)4-34-46», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Новость по теме
Арестован бывший сотрудник МЧС, убивший женщину в Верхней Пышме

30-летняя Ирина Вахрушева пропала вечером 15 апреля, когда пошла в соседний дом в гости к подруге. Спустя три дня сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть преступление. Выяснилось, что Фалькин специально приехал в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга, чтобы охотиться на женщин. По словам маньяка, он увидел женщину, которая разговаривала по телефону.

Чтобы девушка не сопротивлялась, он использовал против нее электрошокер, а потом прямо возле многоэтажного дома изнасиловал и убил. Тело Ирины екатеринбуржец вывез в лес и в районе 329-го километра дороги Серов —Екатеринбург закопал его.

В 2012 году Фалькин изнасиловал учительницу из города Березовского. Но суд проявил гуманность, и через два года маньяк вышел на свободу.

Александр Лукманов
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