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18:32  24 апреля 2017 0

Ямальская столица останется без мэра

Городская дума. Салехард
Михаил Бабийчук временно возглавит салехардских законодателейФото: Андрей Загумённов © URA.RU

На очередном заседании Салехардской городской думы депутатам пришлось выбирать себе нового председателя. Им стал депутат Михаил Бабийчук. Он будет временно исполнять обязанности председателя, поскольку у руководства салехардских законодателей начался период отпусков.

Руководитель аппарата гордумы Анна Пирожок пояснила, что с 15 мая по 6 июня председатель Владимир Мартынюк и его заместитель Эдуард Панасюк будут отсутствовать в городе. В соответствии с правилами городская Дума не может остаться на этот срок без спикера, депутаты должны избрать временного председателя, пока один из руководителей салехардских законодателей не вернется. Временный председатель выбирается из руководителей комитетов.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру главы думского комитета по строительству, землепользованию и развитию предпринимательства Михаила Бабийчука.

Вячеслав Егоров
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