Заксобрание заблокирует законопроект о возвращении полномочий Екатеринбургу

19:16 24 апреля 2017 0

Екатеринбург может вернуть утраченные функции лишь в 2021 году Фото: Александр Константинов © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области может отклонить законопроект о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных полномочий или отложить его рассмотрение до осени текущего года.

По мнению части депутатов, внесенный губернатором документ не соответствует федеральным законам ФЗ-184 и ФЗ-131. Они предписывают изымать у муниципалитетов полномочия в пользу регионального правительства не менее чем на 5 лет. С учетом того, что Екатеринбург лишился градостроительных функций в начале 2016 года, получить их обратно он сможет лишь в 2021 году.

Один из парламентариев напомнил «URA.RU», что ранее представители областной прокуратуры уже указывали депутатам на недопустимость данного шага. Депутаты опасаются, что надзорный орган в случае внесения поправок в закон о полномочиях внесет на него протест, вызвав тем самым ненужный политический скандал. Однако ряд их коллег уверен: «Это вопрос политический. Если на уровне губернатора будет принято политическое решение, то и у прокуратуры вопросов не возникнет».

Тем не менее переговоры с депутатами по поводу предстоящего рассмотрения документа до сих пор не начались. Скорее всего, разговор с ними состоится непосредственно перед пленарным заседанием Заксобрания на фракции «Единая Россия». «Спор на заседании фракции неизбежен», — прогнозирует один из парламентских единороссов.

Высокопоставленный депутат при этом не исключает, что рассмотрение законопроекта будет перенесено на осень 2017 года: «Возможно, все признают, что юридические неувязки потребуют дополнительных доработок. Да и глава области будет более спокоен: в ожидании возвращения полномочий городские власти более эффективно поддержат его команду на губернаторских выборах».

Как ранее сообщало «URA.RU», возвращение изъятых у Екатеринбурга градостроительных полномочий было главным условием примирения между областной властью и администрацией столицы региона. Внесенный губернатором законопроект снова передает мэрии право утверждать правила землепользования и застройки. Администрация Екатеринбурга также сможет на законных основаниях утверждать документацию по планировке и межеванию территорий.

В настоящее время документ изучают специалисты Уральского института регионального законодательства (УИРЗ). Как сообщил «URA.RU» директор УИРЗ Николай Воронин, заключение на него будет принято 11 мая на заседании экспертного совета института. Спустя 2-3 дня он поступит в Заксобрание.

Ожидается, что проект закона будет рассмотрен около 17 мая комитетом по региональной политике и развитию местного самоуправления, а 23 мая — на пленарном заседании Заксобрания.