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24 апреля 2017
18:07  24 апреля 2017 0

В Дагестане ученик взорвал гранату в школе. Один ребенок погиб, ранены все, кто был в классе

Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1
Граната взорвалась в компьютерном классеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе в Дагестане при взрыве гранаты в компьютерном классе 11 подростков получили ранения, один ребенок погиб, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района. По предварительным данным, ученик шестого класса закинул СВУ в компьютерный класс, сообщает Life.ru.

«В момент взрыва в классе находилось десять детей. В результате один из них погиб, остальные доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — сказал собеседник издания.

Мальчик, бросивший гранату во время урока, задержан и сейчас находится в полицейском участке.

Марина Мотылева
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