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24 апреля 2017
18:13  24 апреля 2017 0

Полицейский попался на краже эпилятора и презервативов: «Психанул»

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, полицейский, октябрьское поле
Страж правопорядка положил товары за пазуху и попытался выйти из магазина (фото из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Саратовские следователи устанавливают обстоятельства кражи из гипермаркета 25-летним полицейским. По данным областного СКР, мужчина похитил товаров почти на пять тысяч рублей, однако был остановлен сотрудниками охраны при попытке покинуть магазин.

По данным Life, на преступление инструктора по боевой и физической подготовке в Саратовском полке ДПС толкнула постоянная нехватка денег. Он сообщил, что на свою зарплату в 30 тысяч рублей он обеспечивает двоих детей, жену, себя и свою старую мать, при этом оплачивая съемное жилье.

По словам молодого человека, в гипермаркете он понял, что не сможет купить эпилятор, который давно просила жена, и презервативы. В результате он «психанул» и вынес под курткой женский эпилятор, пять пачек презервативов, гелевые ручки и жидкость от коррозии металла.

После того, как его остановили сотрудники охраны, мужчина попросил разрешить ему оплатить товар, однако сотрудники гипермаркета вызвали полицию.В данный момент по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Виктор Кудряшов
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