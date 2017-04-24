В столице Ямала больше нет плохих дорог

19:18 24 апреля 2017 0

В Салехарде не осталось неудовлетворительных дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Салехарде по итогам 2016 года не осталось дорог в неудовлетворительном состоянии. Об этом заявил глава администрации города Иван Кононенко во время своего ежегодного отчета перед депутатами.

Иван Кононенко отметил, что дорожная безопасность — одно из приоритетных направлений работы администрации. Он напомнил, что в прошлом году окружное правительство выделило Салехарду около 100 млн рублей на ремонт дорожной сети. На эти средства было отремонтировано пять городских улиц. До этого более 18% городских дорог были в неудовлетворительном состоянии и представляли опасность.

«Пять улиц мы капитально отремонтировали. Их заасфальтировали по новой технологии — ЩМА, которая более устойчива в наших погодных условиях. И сейчас снег сходит и мы видим, что эти улицы практически не нуждаются даже в ямочном ремонте», — отметил Иван Кононенко

Год назад состояние дорог окружной столицы было подвергнуто серьезной критике со стороны ямальского отделения ОНФ. После этого город получил средства из окружного бюджета на капитальный ремонт самых проблемных улиц.