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Главные новости Свердловской области
19:04  24 апреля 2017 0

Власти Екатеринбурга согласовали обновленный проект Храма на воде

Интервью с архитектором Михаилом Голобородским - автор проекта эскиза Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, эскиз храма на воде
Рабочая группа одобрила обновленный проект собора святой ЕкатериныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Рабочая группа по строительству храма Святой Екатерины утвердила на очередном заседании обновленный эскизный проект собора, который планируется построить в акватории городского пруда к 300-летию уральской столицы. Об этом «URA.RU» сообщил и. о. главы МУГИСО, вице-губернатор Свердловской области Сергей Зырянов, под председательством которого проходило заседание.

Заседание рабочей группы прошло в пятницу, 21 апреля. По словам собеседника агентства, ранее на градсовете обсуждался сам факт строительства собора, а теперь — место и эскиз проекта: «В целом рабочая группа одобрила предложенный вариант размещения и внешнего вида», — прокомментировал чиновник итоги встречи.

Архитектор проекта Михаил Голобородский пояснил агентству, что в эскизы были внесены некоторые изменения — незначительные коррективы внешнего вида самого храма и форма насыпного острова (вместо круглого — треугольный).

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«Проголосовали за дальнейшую работу над проектом. Следующий шаг — его обсуждение на градсовете», — добавил архитектор, отметив, что общественности обновленный эскиз будет представлен позже.

В заседании также приняли участие сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, глава департамента архитектуры Андрей Молоков, вице-губернатор Павел Креков, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская и другие представители власти.

Сергей Демин
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