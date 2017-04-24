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24 апреля 2017
18:56  24 апреля 2017 0

Актер «Интернов» погиб в Москве, выпав из окна

Казимир Лиске скончался во время операцииФото с сайта Кино-Театр.РУ

Актер Казимир Лиске, сыгравший в известном сериале «Интерны», выпал из окна пятого этажа сегодня утром и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Молодого человека доставили в одну из клиник в Москве, однако Лиске скончался во время операции, пишет Life.

Казимир Лиске также известен по фильмам «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура» и «Спасение». Также он принял участие в съемках фильма «Частица Вселенной», который должен выйти в 2017 году.

Актер является гражданином США, информация о его гибели будет передана в Посольство Соединенных Штатов в Москве.

Виктор Кудряшов
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