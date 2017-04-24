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Главные новости Свердловской области
19:09  24 апреля 2017 0

Жительницу Урала оштрафовали за участие 17-летней дочери в митинге 26 марта

Девушка настаивает на том, что не участвовала в митинге, а проводила одиночный пикетФото: страница "ВК" Софьи Мурзиной
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Жительницу Полевского оштрафовали за несовершеннолетнюю дочь. Девушка участвовала в несанкционированном митинге 26 марта.

Жительницу города Полевского Свердловской области Татьяну Липовец оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что ее несовершеннолетняя дочь Софья Мурзина приняла участие в незаконной акции.

По постановлению территориальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии со статьей 20.2 КоАП «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» женщине выписан штраф — 10 тысяч рублей, так как ее дочь является несовершеннолетней и не имеет источника постоянного дохода.

«Я готовлю жалобу на это решение, так как это существенная сумма для оштрафованной. Кроме того, мы настаиваем на том, что Софья не участвовала в митинге, а проводила там одиночный пикет», — рассказала «URA.RU» адвокат Елена Макарова.

Александр Лукманов
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