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19:23  24 апреля 2017 0

«Они уже Касли без воды оставили!» Дубровский дал два дня на решение проблем Локомотивного

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, стела локомотивный
В Локомотивном две недели нет водыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водоснабжение Локомотивного должно быть восстановлено в течение двух суток. Такую задачу губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед местными властями и своим заместителем Сергеем Шалем. Обсуждая ситуацию в городе, где с 9 апреля перебои с водой, глава региона едва сдерживал эмоции.

«Две недели воды нет! Сначала они неделю ждали, когда что-то высохнет, чтобы зашла тяжелая техника. Так рассказывали! Видимо, техника что-то раздавила. Уверяют, что трубу раздавило пластиковую. Потом, оказывается, и трубы нет, — в сердцах высказался Борис Дубровский на аппаратном совещании 24 апреля. — Просто все дело в уровне компетенции и квалификации специалистов на местах».

Дубровский дал поручение вице-губернатору Сергею Шалю немедленно подключиться к решению вопроса.

Водоснабжение бывшего ЗАТО Локомотивный прекратилось 9 апреля, весь поселок перевели на привозную воду. Сети пытались починить, но 15 апреля произошел повторный порыв на водоводе. Требуется замена 250 метров трубы диаметром 400 мм. Для обеспечения подачи тепла к объектам соцсферы и жилфонду вода в котельную поступает из резервной емкости.

Вице-губернатор Евгений Голицын сообщил Дубровскому, что реконструкцией водовода в Локомотивном, где теперь постоянные аварии, занималась та же фирма, что строила в Каслях очистные сооружения — объект до сих пор не запущен. «Я даже не удивляюсь!» — заметил губернатор.

По информации «URA.RU», речь идет об ООО «Комета-Ц». Власти Локомотивного заплатили в 2014 году фирме более 102 млн рублей за реконструкцию участка водовода — именно здесь и происходят аварии.

На совещании Борис Дубровский напомнил: Локомотивный должен войти в состав Карталинского района, что означает ликвидацию администрации бывшего ЗАТО. «Должен быть один центр управления!» — заметил губернатор.

Альбина Золотухина
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