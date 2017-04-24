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Главные новости Свердловской области
19:27  24 апреля 2017 0

Глава МОАП Екатеринбурга Кайсаров отправлен в отставку. «Заявление уже написано»

Общественный транспорт Екатеринбурга, автобус, общественный транспорт
Руководитель МОАП Екатеринбурга написал заявление на увольнение после проверки предприятияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» Владимир Кайсаров намерен покинуть должность в связи с плачевным финансовым состоянием предприятия. Об этом «URA.RU» сообщил депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

По словам собеседника агентства, такое кадровое решение было принято после проверки предприятия рабочей группой по решению проблем муниципальных транспортных предприятий, созданной по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Проверка МОАП выявила невыплаты зарплат работникам предприятия, закупку автобусов по завышенным ценам, сдачу в аренду площадей и доведение транспортной компании до банкротства, пояснил парламентарий, добавив, что часть новых низкопольных автобусов стоит на территории автопарка и не выпускается на маршрут.

«Заявление [на увольнение по собственному желанию] уже написано. Пока кандидат на место обсуждается. Один из вариантов — объединение с ТТУ, там неплохой руководитель», — заявил Вегнер.

В МОАП и администрации Екатеринбурга информацию об отставке главы транспортного предприятия опровергают, отмечая, что им ничего не известно о заявлении и что Владимир Викторович продолжает работать на занимаемой им ранее должности. В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области прокомментировать ситуацию затруднились.

В январе Екатеринбургская электросетевая компания обесточила автобусный парк из-за долгов перед поставщиком электроэнергии — Екатеринбургэнергосбытом. В марте сотрудники муниципальных транспортных предприятий вышли на митинг, заявив о серьезных задержках зарплат. Со временем ситуации разрешились: долг за электроэнергию был погашен, а на погашение долга перед работниками предприятие намерено взять кредит. Тем не менее его финансовое положение оставляет желать лучшего.

Ранее Кайсаров возглавлял УК «Пассажирские транспортные перевозки» в Каменске-Уральском, однако уволился после того, как на предприятии начались серьезные финансовые проблемы.

Сергей Демин
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