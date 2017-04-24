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Главные новости Свердловской области
19:31  24 апреля 2017 0

В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пожилую пациентку

Передача машин скорой помощи площадь Ленина Курган, скорая помощь
Если вина медика подтвердится, его уволят с работыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге дал пощечину 83-летней женщине. Дочь пенсионерки вызвала полицию.

Главный врач скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев созвал пресс-конференцию из-за ЧП, произошедшего на выезде одной из бригад.

«83-летняя пациентка находилась в не совсем адекватном состоянии, мешала проводить манипуляции бригаде. У нее было психомоторное возбуждение, и, когда фельдшер вставил катетер в вену, пациентка рукой ударила его по лицу, на что фельдшер в ответ, видимо, с целью вывести ее из возбуждения, шлепнул пациентку по щеке. В это время в комнату зашла ее дочь, она обвинила бригаду скорой помощи в избиении и вызвала полицию», — рассказал Игорь Пушкарев.

По словам Пушкарева, после инцидента к пенсионерке прислали другую бригаду неотложки. Главврач сообщил, что проведет проверку: если вина фельдшера, к которому раньше нареканий не было, подтвердится, его уволят.

«Мы начали проверку по этому инциденту. Будет дана оценка действиям фельдшера с точки зрения профессиональной этики, насколько профессионально оказывалась помощь той бригадой. В случае установления вины медика ему грозит уголовная ответственность», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Александр Лукманов
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