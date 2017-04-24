19:38 24 апреля 2017 0

От природы лошади рысью не ходят — этому надо учить, а орловские рысаки уже рождаются с этим умением Фото: Пермский конный завод

В Пермском крае готовятся закрыть единственный конезавод, который занимается разведением орловских рысаков. Единственный способ спасти породу — это передать лошадей в другие регионы, говорит владелец предприятия. Ну, или построить новый большой ипподром вместо того, что собираются возводить в поселке Ферма.

«Мы шесть лет боролись за конезавод №9 и 15 лет — за ипподром. Ипподром уничтожен в 2014 году, а конезавод прекратит свое существование послезавтра… Нет, он никуда не переедет, просто кормов осталось на сутки. Мы с осени прошлого года обращали внимание властей на катастрофическую ситуацию, просили помочь, убеждали… Писали письма… и даже президенту РФ… Хочу написать Господу Богу, но адреса не знаю… Спасибо всем, кто поддерживал. Умирать будем стоя и молча», — написал в соцсетях владелец конезавода Сергей Левитан.

На призыв помочь лошадям откликнулись многие жители края, которые перевели деньги на корм животным. Однако это лишь временная мера. Чтобы конезавод нормально функционировал, ему необходим ипподром.

«Ипподром — это неотъемлемая часть производственного процесса, — объясняет директор конезавода Ольга Чернявская. — Именно на основе ипподромных соревнований проходит селекция, то есть отбор лучших особей. Там лошади оттачивают свои навыки, которые потом передаются на генетическом уровне потомству. Например, от природы лошади рысью не ходят — этому надо учить. А наши рысаки уже рождаются с этим умением. Но сейчас у нас нет возможности обучать их другим умениям. Когда покупатель приходит к нам, это примерно то же самое, как, допустим, в роддом при академгородке, где рожают детей ученых, приходит ректор МГУ, чтобы набрать абитуриентов. Да, гены — это прекрасно, но ведь ректору лучше искать учеников в школе, а не в роддоме. Так же и с лошадьми. У нас как бы ясельки для лошадей, а ипподром — это школа и даже университет».

Напомним, пермский ипподром снесли в 2014 году, а землю, на которой он располагался, передали под строительство торгового центра. Взамен краевые власти предложили построить ипподром в поселке Ферма. Однако руководству конезавода не нравится эта идея. «Там просто мало места. Вы понимаете, это как дворец спорта „Молот“ перенести на детскую площадку во дворе дома», — приводит образное сравнение Ольга Чернявская. А Сергей Левитан добавляет, что ипподром должен быть расположен в центре, ну, или хотя бы на окраине города, но никак не в деревне.

Владелец конезавода, который так и не нашел общий язык с предыдущими краевыми властями, обратился за помощью к новому главе региона Максиму Решетникову. «Он честно сказал мне, что ничего не понимает в этой теме, и поручил разобраться вице-премьеру Алексею Чибисову. А тот мне ничего нового не сказал. Он подтвердил мне, что ипподрома в том виде, в котором я хочу, не будет», — рассказал «URA.RU» Сергей Левитан.

Сейчас на конезаводе около 200 голов. На содержание каждого животного в месяц уходит порядка 10 тысяч рублей. За год из краевого бюджета в помощь предприятию выделяется всего два миллиона. «Для сравнения: 27 миллионов из бюджета тратится на содержание муниципального приюта для собак. Представляете? 27 миллионов собакам и два — орловским рыскам!» — возмущается Сергей Левитан. При этом конезавод в этом году пока не смог продать ни одного жеребца, то есть никакого дохода не получил.

«В такой ситуации самым лучшим был бы переезд завода в другой регион. Главное — теперь такой регион найти», — говорит Ольга Чернявская. По словам Сергея Левитана, он уже начал переговоры с южными республиками по поводу передачи им животных. «Я уже был в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Возможно, часть лошадей мы продадим в эти регионы, а часть — станет основой для организации филиалов нашего конезовода. Сейчас у нас порядка 150 кобыл, этого количества хватит на три завода», — говорит собеседник.