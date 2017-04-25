{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
24 апреля 2017
23 апреля 2017
22 апреля 2017
09:25  25 апреля 2017 0

Гордума Челябинска обсудит приватизацию ключевого МУПа. После заседания антикоррупционной комиссии

Гордума. Челябинск., гордума челябинска
Челябинск оказался на пороге большого переделаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские депутаты соберутся на сессию 25 апреля, сообщили «URA.RU» в городской думе. В повестке — приватизация ключевого МУПа.

Народные избранники должны утвердить акционирование МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска», который превратится в одноименное ОАО (схожие процессы идут сейчас во всех уральских регионах). Также депутаты обсудят новое положение, позволяющее эвакуировать из челябинских дворов «бесхозные» автомашины, примут отчет об исполнении городского бюджета в 2016 году и ратифицируют соглашение о сотрудничестве между Челябинском и Сочи.

Перед сессией пройдет внеочередное заседание антикоррупционной комиссии. Поводом стали «неясности» в декларациях о доходах двух народных избранников и жалоба, поданная в прокуратуру на третьего.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров