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19:57  24 апреля 2017 0

Аборигенов Югры хотят лишить традиционной письменности. Решение зависит от депутатов

Ханты. Сургутский район, ханты, бабушка с внучкой, кмнс
Коренные югорчане просят не трогать привычный алфавитФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские ханты требуют сохранить свой традиционный национальный алфавит. Коренные жители ХМАО направили шесть коллективных обращений в адрес депутата региональной Думы Александра Новьюхова с просьбой внести в законы округа соответствующие поправки.

Аборигены не желают переходить на новую версию алфавита, унифицированную учеными из Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, расположенного в Ханты-Мансийске. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили «URA.RU» в информационном центре Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

О нежелании переходить на новое письмо заявили жители поселка Березово, деревни Теги (Березовский район), поселков Полноват и Ванзеват (Белоярский район). Сотрудники национальных газет ХМАО и ЯНАО, «Ханты ясанг» и «Лух авт» также отказались вводить новый алфавит.

Сейчас в Югре используется письменность, утвержденная в 1990 году советскими органами власти. Этот алфавит используется в быту, образовательном процессе, средствах массовой информации. Новая версия, как считают аборигены и их сторонники из числа ученых, не отражает богатство национальных наречий. Новая орфография до неузнаваемости изменяет слова казымского диалекта.

«Экзотическая казымская артикуляция, „певучесть“ некоторых слов — визитная карточка казымских ханты, может быть бесследно утрачена. Изменения традиционного алфавита не способствуют национальной идентичности уязвимого хантыйского этноса», — комментирует Александр Новьюхов.

Авторы обращений просят включить в окружной закон «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» норму, которая закрепит за региональным правительством право регулировать национальный алфавит народов ханты, манси и лесных ненцев.

Как сообщил Александр Новьюхов, проект будет рассмотрен на Ассамблее коренных малочисленных народов Севера в Думе ХМАО, а после — вынесен на заседание парламента, которое состоится в четверг, 24 апреля.

Эльдар Булатов
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