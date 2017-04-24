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24 апреля 2017
19:46  24 апреля 2017 0

Великобритания раскрыла обстоятельства применения ядерного удара

Министр обороны отказался уточнить, в каком конкретном случае это произойдетФото: Wikimedia Commons

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сделал заявление, что страна оставляет за собой право на превентивный удар ядерным оружием.

Исключить применение ядерного удара в качестве превентивного нельзя, но произойдет это в крайнем случае, цитирует главу Минобороны Великобритании агентство Nation News.

В то же время он не стал уточнять, что конкретно может вынудить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй отдать приказ на использование ракет, отмечает «Федеральное агентство новостей». Суть сдерживания заключается в том, чтобы посеять неопределенность в сознании тех, кто мог бы подумать о применении данного оружия против его страны, добавил Майкл Фэллон.

Как писало «URA.RU» ранее, 23 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал применить ядерное оружие против Австралии, если она будет следовать политическому курсу США в отношении Северной Кореи. Все, кто находится в черном списке Ким Чен Ына, подчеркнул лидер Северной Кореи, будут уничтожены ядерным ударом.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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