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20 апреля 2017
20:08  24 апреля 2017 0

Пользователи соцсетей назвали имя хулигана, прикурившего от Вечного огня

Вечный огонь. Екатеринбург, вечный огонь
Жители Салехарда узнали героя скандальных фотографий у Вечного огняФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Салехарда в социальных сетях опознали героя скандальных фотографий, который прикуривал от Вечного огня на Пантеоне Победы в Салехарде. Пользователи соцсетей утверждают, что на фотографиях изображен некий Владимир Анисимов.

Ссылкой на страницу подозреваемого делятся участники сообщества «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». Среди друзей Владимира Анисимова есть и Самир Алиев. Именно он разместил нашумевшие фотографии на своей страничке в «Инстаграме».

Фотографии появились в соцсетях и вызвали большой общественный резонанс
Фото из группы «В Салехарде» во «ВКонтакте»

Источник в полиции подтвердил «URA.RU», что среди подозреваемых действительно есть молодой человек по фамилии Анисимов.

Ранее пресс-служба окружного УМВД сообщила, что лица, причастные к данному инциденту, установлены. Снимки были сделаны 23 апреля, около пяти часов вечера. Проводится проверка.

Пока неизвестно, есть ли в действиях молодых людей состав преступления и можно ли их привлечь к ответственности, о которой просят жители Салехарда.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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