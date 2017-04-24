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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:49  24 апреля 2017 0

Участник конфликта на парковке в Екатеринбурге рассказал свою версию произошедшего

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Александр Ноженко рассказал, что удостоверение ему вручили в ГИБДД Свердловской области в 2006 годуФото: depositphotos.com © URA.RU

В редакцию «URA.RU» обратился участник конфликта на парковке магазина «Мегамарт» в Екатеринбурге, 56-летний Александр Ноженко, и рассказал свою версию случившегося. Он утверждает, что оппонент спровоцировал его и первым показал полицейское удостоверение.

«Это ложь, что та пара зашла в магазин на несколько минут. Мне пришлось ждать их 15 минут. Они даже телефон не оставили на стекле — это откровенное неуважение с их стороны к другим водителям. И еще: неправда, что нигде не было места, это огромная трехуровневая парковка, там всегда можно найти место при желании. А встретил жену с дочерью на автовокзале после долгой поездки — мы хотели домой и так глупо застряли», — рассказал «URA.RU» Александр Ноженко.

По словам Ноженко, через 15 минут появилась пара молодых людей двадцати с небольшим лет. Когда мужчина начал им высказывать свое возмущение, парень показал ему удостоверение сотрудника полиции.

«Только после этого в ответ на его удостоверение я достал свое, — продолжает Александр Ноженко. — Я адекватный человек и все понимаю. Согласен, я был не прав в том, что сорвался и использовал ненормативную лексику, но можно понять мое состояние».

Александр рассказал, что это удостоверение с подписью Демина ему вручили в ГИБДД Свердловской области в 2006 году, когда он работал на транспортном предприятии, которое оказывало помощь сотрудникам милиции. «На удостоверении не указан срок действия, а значит, оно является бессрочным. И обвинять меня в том, что у меня фальшивое, недействительное удостоверение, нельзя», — говорит Александр Ноженко.

Разобравшись в ситуации, ГИБДД все же решила оштрафовать мужчину за то, что он поставил машину на место для инвалидов.

Как сообщало ранее «URA.RU», екатеринбуржцы обвинили мужчину в неадекватном поведении после того, как они своей машиной перекрыли ему выезд и ушли.

Видео: Е1.ru

Александр Лукманов
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