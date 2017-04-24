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19 апреля 2017
20:41  24 апреля 2017 0

Заместитель Комаровой продолжает формировать команду. В НИИ назначен новый руководитель

Алексей Забозлаев, Юрий Южаков, Геннадий Бухтин, забозлаев алексей
Алексей Забозлаев продвигает своих людей на руководящие постыФото: Александр Рувинский

В Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий (ЮНИИТ) появился новый директор. Им стал профессор из Челябинска Андрей Мельников. По официальной версии, у прежнего руководителя, Александра Зыкова, истек контракт. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО.

Зыков — выходец из ЮНИИТ, инженер и менеджер, за время работы директором пытался развивать деятельность коммерческих направлений организации. Мельников — проректор по научной работе Челябинского государственного университета, директор Института информационных технологий.

Источники агентства выдвигают свою причину кадровых изменений. По неофициальной версии, заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев с момента своего назначения продолжает формировать под себя команду в подведомственных учреждениях. Началось все с назначения директором департамента информационных технологий Павла Ципорина в ноябре 2016 года. Он занял пост Юрия Торгашина, который считался человеком экс-замгубернатора Александра Кима. А сейчас уже Ципорин мог назначить директором ЮНИИТ своего ставленника Мельникова.

По одной из версий, Александр Зыков собирается работать в «Ростелекоме», где его уже ждет управляющая должность. Тем временем Мельникова представили коллективу ЮНИИТ, он уехал в Челябинск за семьей. Какой основной курс политкики института выберет новый директор, неизвестно.

Игорь Волосин
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