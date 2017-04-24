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Главные новости Тюменской области
20:35  24 апреля 2017 0

Тюменские прокуроры объявили войну догхантерам. Нашли по рецептам отравы для собак

Долгострой на Васенко. Бродячие собаки. Челябинск., бродячие собаки
За собак вступились прокурорыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские прокуроры закрыли через суд пять сайтов догхантеров, где живодеры публиковали рецепты отравы для собак. Страницы с этими записями были включены в Единый реестр запрещенной к распространению информации и удалены.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, сайты с рецептами отравы обнаружили сотрудники надзорного ведомства, когда вели мониторинг в Сети. На порталах догхатеры рассказывали, как можно самостоятельно в домашних условиях приготовить яд для животных. При этом, отметили в прокуратуре, за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

В итоге Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Калининский суд материалы о пяти сайтах, а тот признал эту информацию запрещенной к распространению.

В Тюмени регулярно вспыхивают конфликты между догхантерами и зоозащитниками. В апреле горожане собирались сообща искать негодяя, который расстрелял мопса прямо на площадке возле дома. В марте город взбудоражила история о массовых «казнях» собак в садовом обществе «Плодовое» под Тюменью. В декабре в районе Лесобазы в Тюмени несколько собак погибли из-за разбросанной по дворам отравы.

Надежда Карташова
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