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24 апреля 2017
20:28  24 апреля 2017 0

Подросток рассказал, где взял гранату, которая взорвалась в дагестанской школе

Военно-поисковые сборы. Холманских и Дубровский в Чебаркуле Челябинск, граната, боеприпас, лимонка, ф1, подсумок
Следователи выяснили у ученика детали инцидентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученик, бросивший гранату во время урока в дагестанской школе, признался, что нашел ее на улице. При взрыве 11 подростков получили ранения, один ребенок погиб.

Следователи выяснили, что подросток принес снаряд в частный компьютерный класс, находившийся за пределами школы, но где всегда было много детей, передает «Эхо Москвы».

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту взрыва в Цумадинском районе республики по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконному приобретению, хранению, передаче, сбыту взрывчатых веществ и устройств.

Инцидент уже прокомментировал депутат Госдумы от Дагестана Умахан Умаханов. «Вся информация неподтвержденная. Сейчас параллельно звонил в МВД. В чем наша проблема — нельзя в нашей стране подчеркивать регион [где что-то произошло]. Плохо даже комментировать: это школа, это дети, это наше будущее. Все действуют несознательно», — заявил он «Национальной службе новостей».

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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