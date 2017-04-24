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24 апреля 2017
21:00  24 апреля 2017 0

Арбитра, засудившего «Урал», отстранили, Ройзман стал героем кремлевского доклада, глава Приморья надел на субботник куртку за полмиллиона. Подборка новостей за день от «URA.RU»

РФПЛ 3-й тур. Урал- Зенит. Екатеринбург, фк Зенит, футбол, фк урал
Судью, засудившего игроков «Урала», отстранили от работыФото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Добрый вечер! Сегодня первый день новой рабочей недели, и мы собрали для вас самые главные новости за прошедшие 12 часов. Такую же подборку вы сможете получать себе на почту, если подпишетесь на нашу рассылку.

Вот главное к этому часу:

Карма настигла московского футбольного судью, удалившего трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом». Алексея Еськова отстранили от работы.

Также сегодняшний день ознаменовался масштабным сбоем в работе Сбербанка. В результате жители разных регионов страны не смогли снять деньги. Позже оказалось, что проблемы возникли из-за модернизации.

Федеральный министр Александр Новак тайком приехал в ХМАО. Его визит так никто бы и не заметил, если бы не любовь чиновника к искусству. На нем он и прокололся.

Появился еще один повод следить за выборами в Свердловской области. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал героем кремлевского доклада о главном политическом тренде, его даже сравнили с Дональдом Трампом. Почему — в колонке автора доклада, Глеба Кузнецова.

На Ямале сына бизнесмена подозревают в осквернении Вечного огня. В Сети появились снимки, на которых молодой человек забрался на пантеон Победы и пытается прикурить от пламени.

Надел то, что не жалко. Глава Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник в куртке Louis Vuitton за 500 тысяч рублей. На слишком дорогую для такого случая одежду обратили внимание пользователи Сети.

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