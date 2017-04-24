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24 апреля 2017
20:55  24 апреля 2017 0

Падалка и Волков не последние? Отряд космонавтов могут покинуть и другие

Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, космический корабль, могенсен андреас
Причина - внутренние проблемы в центре подготовки космонавтовФото: Антон Белицкий © URA.RU

Численность отряда космонавтов может уменьшиться еще на несколько человек, которые покинут его по состоянию здоровья.

Об этом заявил журналистам источник в ракетно-космической области, пишет «Национальная служба новостей». Отметим, 22 апреля стало известно о том, что отряд покидает легендарный российский космонавт Геннадий Падалка. Позже появилась информация об уходе космонавта Сергея Волкова, на счету которого три космических полета.

По данным СМИ, отряд по состоянию здоровья могут покинуть еще два человека, а один космонавт может быть отстранен от тренировок.

Начальник центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков назвал уход каждого космонавта из отряда сложным решением не только для него самого, но и для всей пилотируемой космонавтики в целом, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».

Как писало «URA.RU» ранее, центр подготовки космонавтов на сегодняшний день уже покинули около десятка космонавтов. Причиной называют внутренние проблемы в центре подготовки космонавтов.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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