21:15 24 апреля 2017 0

Александр Рявкин стал президентом Всеобщего объединения слабовидящих Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральского политика и бизнесмена Александра Рявкина избрали президентом «Всеобщего объединения слабовидящих» на съезде общественной организации в Москве. Он уже сделал первые заявления в новой должности.

«За два года, которые потерявший зрение россиянин в среднем тратит на ожидание в очереди в центр реабилитации, прикованный к своей квартире, европеец или американец может окончить бизнес-курсы и со временем стать не просто полноценным работающим человеком, а при известной настойчивости — лидером и руководителем собственного дела», — цитирует Рявкина пресс-служба организации.

Он намерен превратить ВОС в «современную федеральную площадку, на которой успешные кейсы в сфере экономики, медицины, социального попечительства составят эффективный механизм доведения здравых идей до практической реализации».

В июле 2015 года бывшего вице-губернатора Орловской области Александра Рявкина вызвали в Следственный комитет России. По данным СМИ, его допрашивали по делу депутата Госдумы от партии КПРФ Дениса Вороненкова, которому вменяли рейдерский захват здания в Москве и мошенничество. Позднее парламентарий был убит 23 марта 2017 года в Киеве после бегства на Украину.

Также Рявкин стал антигероем выпуска новостей на телеканале «Вести 24» после того, как в январе 2015 года поделился в социальных сетях фотографиями в одном из самых дорогих ресторанов в Карловых Варах в период продуктовых санкций. «Фуа-гра, конечно, здесь — это нечто божественное!» — написал он.