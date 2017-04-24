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21:33  24 апреля 2017 0

Депутат из ХМАО в присутствии Путина раскритиковал правительство и попросил денег

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, завальный павел, съезд ер, комарова наталья, единая россия
Павел Завальный убежден: с нынешней энергоемкостью экономики Россия не в состоянии конкурировать на международной аренеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной Думы от ХМАО-Югры Павел Завальный заявил, что Москве следует возобновить финансирование энергосберегающих мероприятий, проводимых на территории регионов. На заседании президиума совета законодателей в Санкт-Петербурге, в присутствии президента Владимира Путина парламентарий сообщил о чрезмерно высокой энергоемкости российской экономики в сравнении с развитыми странами мира и Китая. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе народного избранника.

«Сегодня мы видим значительное сокращение бюджетного финансирования проектов и мероприятий в данной сфере. Практически полностью отменено бюджетное финансирование подпрограммы „Энергосбережение и повышение энергетической эффективности“ государственной программы „Энергоэффективность и развитие энергетики“, сокращены выделяемые субъектам федерации на условиях софинансирования субсидии на реализацию проектов и мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности. Это вряд ли поможет достижению целевых уровней снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Необходимо, по мере выправления экономической ситуации, вернуться к бюджетной поддержке энергосбережения и повышения энергоэффективности», — заявил Павел Завальный.

По версии депутата, падение цен на энергоносители не стимулирует экономию, тогда как вопрос энергосбережения является «жизненно необходимым для поддержания глобальной конкурентоспособности страны».

По словам члена «Единой России», ситуацией следует управлять методом кнута и пряника. Кнут — это жесткая система штрафов за неэффективное использование энергоресурсов (пример — утилизация попутного нефтяного газа). Пряник — экономическая мотивация, финансовая и налоговая государственная поддержка.

Эльдар Булатов
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