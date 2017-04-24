Курганские застройщики предрекают рост цен на недвижимость

22:09 24 апреля 2017 0

В Кургане вырос спрос на жилье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Застройщики после спада продаж фиксируют оживление покупателей на рынке недвижимости Кургана. Ситуацию обсудили на круглом столе в Курганском отделении Сбербанка в понедельник, 24 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

По словам руководителя отдела продаж строительной компании «Геометрия» Александра Медведева, в прошлом году цены на вторичном рынке жилья в областном центре рухнули на 20-30%, что повлекло снижение цен и на «первичке».

По данным Александра Медведева, средняя стоимость «квардрата» у застройщика — 36 тыс. рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Сейчас активность покупателей начала увеличиваться как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Думаю, в ближайшее время цены на недвижимость начнут разворачиваться. Спад достаточно сложно остановить: риелторы и покупатели привыкли, что цены падают. Но из-за возросшего спроса, думаю, скоро начнется рост стоимости», — отметил Медведев. Подогреть интерес к ипотеке должно снижение банковских ставок, считает он.

Представитель группы компаний «Крым» Максим Березин добавил, что сейчас средняя стоимость квадратного метра ниже, чем была в 2012 году. «А некоторые застройщики продают жилье по ценам после падения 2008 года. Это за гранью маржинальности, — говорит Березин. — Для покупателей, которые живут в Кургане и планируют остаться на срок ипотеки в городе, предложение очень хорошее».

В целом, по оценке Березина, строительный рынок Кургана ждет сокращение объемов строящегося жилья, так как платежеспособности населения недостаточно.

Максим Березин: «Если доходы населения будут расти, будем больше строить» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Целыми микрорайона строить уже никто не будет. Пока застройщики пытаются сохранить свои объемы и команды. Сколько фундамента заложено в городе? Мы сдаем дом в сентябре—октябре, следующий объект пока не закладываем, — сказал Березин. — Снизится предложение — начнет расти цена на жилье», — озвучил он другую причину.

Учитывая, средний возраст домов (в Курганской области — 45 лет), только в Кургане необходимо строить порядка 200 кв. метров жилья в год, говорит Максим Березин. В 2016 году в городе было введено в эксплуатацию 130,8 кв. метров жилья. У наиболее крупных застройщиков — СМУ КПД и «Речелстрой» — возникли проблемы.

Управляющий курганским отделением Сбербанка Евгений Светлов смотрит на ситуацию с оптимизмом. За прошлый год было выдано больше 2300 займов на сумму 2,5 млрд рублей. Банк занимает 65% доли ипотечного рынка Курганской области. По словам управляющего, количество выданных кредитов растет, хотя доля первичного жилья достаточно значительно снизилась, и вторичный рынок стал преобладать. Банк готов предложить ипотеку под 8,4% годовых по программе субсидирования за счет застройщиков. В программу включились пять застройщиков Кургана. Базовая ставка по ипотечному кредиту составляет 10,9%.