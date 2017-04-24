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24 апреля 2017
21:42  24 апреля 2017 0

Дети в Якутске играют во дворе, залитом желтой водой. ВИДЕО

На ситуацию уже отреагировали в администрации ЯкутскаФото: скриншот YouTube

В Сети набирает популярность видеоролик, где несколько ребят играют на детской площадке, которая полностью залита водой. Запись, набравшую уже более 12 тысяч просмотров, выложил YouTube-канал «Ксей Бакин».

Автор утверждает, что видео снято 23 апреля в Якутске на улице Якутской. Ситуацию уже прокомментировали в администрации города, где заявили о намерении провести проверку после публикации ролика.

«Конечно, можно сделать такую проверку, потому что, я считаю, что дети должны жить, играть в чистых дворах, и все равно, где ребёнок живет: на окраине или в центре города — везде должны быть одинаково благоприятные условия для детей. — цитирует радиостанция „Говорит Москва“ замначальника по благоустройству управления Строительного округа администрации Якутска Елену Степанову. — Но так как все-таки север: проблемы с грунтом, уже через год после асфальтирования у нас дыры на дорогах, это постоянная проблема, извечная. Откачивать воду обязана управляющая компания. Если дом в воде, вы можете пожаловаться на управляющую компанию».

Виктор Кудряшов
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