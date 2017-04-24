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21:57  24 апреля 2017 0

Осквернителем Вечного огня на Ямале оказался сын чиновницы

Анисимов прикурил от Вечного огня, потому что под рукой не было зажигалкиФото: соцсети

От Вечного огня в Салехарде, как выяснилось, прикуривал сын чиновницы аппарата губернатора Ямала. Ранее пользователи соцсетей по фотографиям опознали в нарушителе 19-летнего Владимира Анисимова.

Друзья молодого человека рассказали, что катались городу на Range Rover Sport и заехали на площадку возле Пантеона 65-летия Победы. Ни у кого из приятелей не оказалось зажигалки, и Анисимов решил прикурить от Вечного огня, пишет Life.ru.

По данным издания, осквернитель монумента — выпускник зооветеринарного техникума Салехарда. Его мать — чиновница в аппарате губернатора ЯНАО — заместитель начальника управления, начальник отдела организационной деятельности оформления правительственных актов.

В данный момент устанавливает подробности произошедшего. Известно, что на фото любителя покурить снял его 17-летний друг Самир Алиев.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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