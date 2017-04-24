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24 апреля 2017
22:14  24 апреля 2017 0

Солистка Serebro полностью разделась в ванной и выложила фото в Сеть

Пикантный кадр уже набрал более 40 тысяч «лайков»Фото: Instagram Ольги Серябкиной

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина порадовала поклонников эротическим снимком в ванне. Пикантный кадр уже набрал более 40 тысяч «лайков», пишет «Федеральное агентство новостей».

На кадре видно, что кроме ювелирного украшения на артистке ничего нет, отмечает агентство Nation News. Исполнительница и автор большинства текстов песен группы лежит в наполненной ванне и не смотрит в кадр, передает телеканал 360.

В прошлый раз солистки поп-группы взбудоражили поклонников провокационными снимками 20 февраля. На фотографиях участницы группы стоят в прозрачном белье в воде, а также укутавшись в фату.

Виктор Кудряшов
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