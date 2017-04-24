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24 апреля 2017
22:35  24 апреля 2017 0

Путин сравнил свою работу с жизнью морских ангелов и чертей. ВИДЕО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
«Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел», — объяснил президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента России Владимира Путина заинтересовал образ жизни моллюсков из рода морские ангелы и морские черти, о которых ему рассказали на заседании попечительского совета Русского географического общества.

«Морской ангел поедает чертика, да? Так близко то, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами», — иронизировал глава государства.

«Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно», — добавил Путин, передает «Федеральное агентство новостей».

Также президент предложил учредить в стране День географа и звание «заслуженный географ Российской Федерации», чтобы подчеркнуть значимость профессии и повысить статус представителей географической науки, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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