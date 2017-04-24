23:09 24 апреля 2017 3

Ремонтом "Пермяковского моста" в Тюмени заямется компания "Мостострой-11" Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ремонтом путепровода через Транссибирскую магистраль в створе улицы Пермякова в Тюмени займется «Мостострой-11». Начальная сумма контракта, согласно информации на сайте госзакупок, составила 145,3 млн рублей. Деньги поступят из бюджета города Тюмени. Пермяковский мост, как называют его горожане, ни разу за 37 лет существования не закрывали на капитальный ремонт.

Аукцион был объявлен в марте этого года, пройти он должен был в понедельник, 24 апреля. Однако в связи с тем, что на конкурс поступила всего одна заявка, был признан несостоявшимся. По правилам, контракт теперь будет заключен с компанией, подавшей соответствующую всем конкурсным требованиям заявку. Согласно информации на сайте госзакупок, это тюменское АО «Мостострой-11».

Согласно условиям контракта, строители должны дать гарантию на пять лет на нижний слой покрытия, четыре года — на верхний, по два года гарантии на перильные и барьерные ограждения и дорожные знаки. Дефекты, обнаруженные до окончания гарантии, строители будут устранять в месячный срок за свой счет.

Подрядчик должен до 1 сентября привести в порядок мост на улице Пермякова, через который ежедневно тысячи горожан выезжают в центр города на работу из спальных микрорайонов. Мост был сдан в 1980 году, его построили как первый переезд через Транссиб в новой части города, которая вырастала по обе стороны от железнодорожной линии.

Пермяковский стал вторым тюменским мостом через Транссиб — первым был построен «горбатый мост» в створе улицы Мориса Тореза. В 1998 году появился путепровод на улице Мельникайте, а через 10 лет «горбатый мост» был снесен, на его месте в итоге выросла современная развязка с несколькими съездами, которая помогла сократить количество автомобильных заторов на выездах из микрорайонов в центр. Сейчас идут строительные работы на новой транспортной развязке — на улице Монтажников, которая позволит жителям новых крупных микрорайонов быстрее выбираться в центральную часть города.

Мост на улице Пермякова остается самым старым и крайне загруженным сооружением, которое никогда не подвергалось капитальной реконструкции. Горожане жалуются, что в «час пик» мост встает в прочном заторе, а на пешеходных дорожках асфальт просто уходит из-под ног.

«Мостострой-11», гендиректором и владельцем около 14% акций которого является депутат гордумы Николай Руссу, регулярно выигрывает самые крупные строительные подряды в Тюмени. В частности, сейчас компания занимается реконструкцией площади 400-летия Тюмени. Эти работы обойдутся бюджету более, чем в 600 млн рублей. Конечными бенефициарами АО «Мостострой-11» ранее считались братья Ротенберги, теперь компания им не принадлежит.