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25 апреля 2017
24 апреля 2017
23:04  24 апреля 2017 0

Трамп дозвонился до МКС и сравнил астронавтов с политиками

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент США признался, что восхищается космонавтамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию и поздравил первую женщину-командира МКС Пегги Уитсон с рекордом по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов.

Она побила рекорд Джеффри Уильямса — астронавта, который провел в космосе 534 дня 2 часа 48 минут, пишет «Национальная служба новостей». Также в ходе беседы Трамп заявил, что восхищается американскими астронавтами больше, чем любым политиком в Вашингтоне.

Как писало «URA.RU» ранее, 10 апреля уральский космонавт Сергей Рыжиков вернулся на Землю после полугода работы на МКС. Никаких ЧП во время спуска аппарата «Союз МС-02», на борту которого находился экипаж, не произошло.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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