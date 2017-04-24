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24 апреля 2017
22:52  24 апреля 2017 0

«Роснефть» выплатит своим акционерам треть прибыли

Новый рубль., рубль, монета, состоятельность, деньги, валюта
Первые выплаты дивидендов будут произведены уже в этом годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год. По официальным данным компании, на эти цели планируется направить 35% чистой прибыли по МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности). Первые выплаты будут произведены уже в этом году.

Акционерам на годовом собрании, которое состоится 22 июня в Сочи, рекомендовано принять решение о выплате дивидендов в размере 5,98 руб. на акцию. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов, составит 63,4 млрд рублей.

Дивиденды акционерам «Роснефти» планируется выплачивать два раза в год. Первые промежуточные дивиденды компания планирует начислить конце 2017 года.

Отметим, что у «Роснефти» наиболее высокий целевой минимальный уровень выплат среди российских нефтегазовых компаний.

Марина Мотылева
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